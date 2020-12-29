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二○二○年的甜酸苦辣，成為港人難以忘懷的經歷。

2020-12-29 列印
疫輪折返 ■星夢郵輪世界夢號在二月曾接載確診者遭台灣高雄禁止登岸，載有多名港人的郵輪折返香港。黃頌偉攝
口罩人生 ■口罩成為港人生活一部份，外出如沒戴好口罩更會違反法例。何健勇攝
生意難做 ■各行業因疫情未能受惠「五一黃金周」，食店員工無奈「唞一唞」。 李睿哲攝
悼念未止 ■港大學生會在「六四」三十一周年洗刷國殤之柱。李睿哲攝
曙光在望 ■香港在疫情陰霾下鬱鬱不安，但曙光不會離我們而去。盧江球攝
創傷過後 ■又一城商場曾因受反修例風波衝擊須關閉，至一月中重開，溜冰場因融冰要工人清理水漬。何健勇攝
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