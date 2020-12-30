政府擴大檢測範圍 一廈兩確診 全幢居民即須強檢

本港新冠肺炎疫情下降速度較慢，政府昨日宣佈擴大強制檢測範圍，若同一幢大廈過去兩周內錄得兩宗沒有關聯的確診，該廈居民就要接受強制檢測。有專家認為新規定的方向正確，但促當局要確保有足夠人手跟進個案，否則只會是浪費資源。此外，黃大仙彩雲邨豐澤樓早前的污水驗出病毒，全幢居民須強檢，當局從中發現三人初步確診，他們均有病徵但沒有求醫。



衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，若同一幢大廈過去兩周內出現一宗源頭不明及一宗關連個案，或兩宗個案的單位相連但互不相識，都須納入強制檢測。新規定下，須強制檢疫的大廈數目仍點算中，或涉數十幢，例如近期有三個單位染疫的坪石邨藍石樓便須強檢。



沙田瀝源邨榮瑞樓前日的初步確診個案轉為確診，累計四戶染疫；政府今晨零時發出強制檢疫公告，上月二十九日至昨日身處榮瑞樓逾兩小時的人士須接受檢測。



榮瑞樓增至四戶染疫



張竹君指如之後發現個案有源頭，亦不會撤銷相關強檢令，「唔想彈弓手，寧願（範圍）鬆少少，做多啲大廈」，強調新規定為保障市民健康，希望增加檢測量。



呼吸系統專科醫生梁子超向本報稱，本港近期有多幢樓宇爆疫，大多透過公共設施傳播，新規定有助加快控制疫情，他希望當局有足夠人力配合強檢，盡早出檢測結果，並作後續跟進，否則只會是浪費資源，麻煩市民。



豐澤樓三人初步確診



疫情方面，本港昨天新增五十三宗確診個案，當中十四宗源頭不明。豐澤樓強檢發現三人初步確診，涉及兩戶。兩個單位相隔兩層，號數一樣。環境局副局長謝展寰表示，污水檢測計劃主要是想得知全港整體污水的病毒量變化，看第四波疫情有否改善，重點在獲發強檢令的樓宇，鄰近的大廈亦會盡可能涵蓋。



聯合醫院爆發群組再多一名2D病房護士初步確診，該護士早前照顧確診病人。該群組亦再多一名七十一歲病人離世，加上同日不治的一名五十九歲病人，本港累計一百四十三名患者去世。



同時，九龍灣那打素護養院多一名院友確診，不屬早前染疫員工的密切接觸者，院舍再多四十多人要檢疫。佛教醫院有一名女護士初步確診，她曾協助一名確診者留深喉唾液樣本，但沒有戴上面罩。