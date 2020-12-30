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變種病例輸港　累計八宗

2020-12-30 列印
變種病例輸港　累計八宗
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　　衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨天公佈，本港累計發現八宗英國輸入變種病毒個案，重申屬預期之內。同時，本港昨天新增的三宗輸入個案中，有兩宗來自南非。張竹君指出，兩人是緊密接觸者，本月十六日一同由南非抵港，其中一人長住南非，另一人則由英國倫敦飛往南非會合。當局會為兩人進行病毒基因排序。

　　其餘一宗輸入個案為一名由印尼抵港的外傭，她本月十一日抵港，在銅鑼灣一間酒店完成檢疫後，二十五日曾赴旺角做身體檢查，再到將軍澳富康花園一間僱傭公司，並轉到青衣永倫800酒店居住。她於本月二十七日在社區檢測中心接受採樣，檢測結果呈陽性。
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