「百年水庫」無做評級 古蹟辦認衰致歉

水務署早前在深水埗主教山配水庫進行拆卸工程，但有市民發現配水庫底下是古羅馬式的歷史建築。據政府文件披露，該配水庫一九○四年建成。文物保育專員蔣志豪昨日強調已即時暫停工程，承認早前判斷配水庫為普通水缸屬部門間溝通問題，敏感度亦不足，事件屬「掛一漏萬」，就此向公眾致歉。當局正就配水庫的歷史價值進行研究及評級，會盡快決定其保育及修復方式，日後不排除列入活化歷史建築物計劃。



錯判為「普通水缸」



文物保育專員蔣志豪與水務署人員昨天到主教山配水庫考察。蔣志豪稱，水務署二○一七年就清拆事宜向古物古蹟辦事處提交文件，古蹟辦當時判斷建築只屬普通水缸，毋須跟進，但現時發現不是一個簡單的水缸，具歷史建築特色，承認當時兩個部門的溝通出現問題，敏感度不足，事件屬「掛一漏萬」。



蔣又稱，古蹟辦正深入研究配水庫，會在數月內向古物諮詢委員會提交報告。他提醒配水庫一帶有危險，現時市民不要進入。水務署供應及分配科九龍區總工程師何禮華則指，配水庫共有一百條柱，署方已拆卸二十米乘十米的天花板及四條柱，會在古蹟辦評定後決定如何修復。此外，本港另有至少四個地下配水庫屬戰前建築物，當局將研究其歷史價值。



發展局局長黃偉綸承認政府在事件中有改進空間，但強調政府現時「有立場」，認為配水庫值得保育，但要待古諮會評級後才可決定保育方式，不排除將其列入活化歷史建築物計劃，但認為目前毋須列作暫定法定古蹟。



港大建築文物保護課程學部主任李浩然指，配水庫的古羅馬拱門建築，與一千多年前土耳其伊斯坦布爾地下配水庫所用的技術相近，相信十九世紀末由英國傳至香港，反映建築歷史的傳承，相信日後可建為亞洲獨一無二的地下配水庫公園，向公眾開放。大批市民昨天到場拍照，卻發現工地被圍封。周日率先發現古蹟的街坊昨說，當時不惜站在鑽土機前阻止施工：「如果唔做呢個動作，就無喇！」