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寒流襲港 除夕元旦最低七度

2020-12-30 列印
　　寒潮逼近本港，天文台昨午四時許發出寒冷天氣警告，預測未來數天寒冷，今早最低氣溫約十二度，日間氣溫上升至十五度左右，晚上市區氣溫進一步降至約十度，新界再低兩三度，北風亦會增強，離岸及高地吹烈風。根據天文台預測，除夕及元旦市區早上氣溫降至七至八度，新界再低兩三度。寒冷天氣警告生效時，市民應避免長時間置身在寒風中。民政事務署昨午宣佈開放共十八間臨時避寒中心，供有需要的市民避寒。

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