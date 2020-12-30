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美股中段升28點

2020-12-30 列印
　　美國周二股市中段向好，杜指報三○四三二點，升二十八點；納指則報一二九○二點，升兩點。滙控美國預託證券價格見四十點三一港元，升零點○六港元；騰訊則見五百三十三點○一港元，升二點五一港元。紐約期金報每盎司一千八百八十三點三美元，升二點九美元；紐約期油則報每桶四十八點一八美元，升零點五六美元。

　　美國總統特朗普簽署紓困方案之後，據報眾議院亦通過有關方案，將補貼金額由六百美元增加至二千美元，收入不超過七萬五千美元的個人，以及收入不超過十五萬美元的已婚夫婦，均可以得到全額補貼。
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