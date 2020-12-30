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「鋼琴詩人」傅聰染疫病逝

2020-12-30 列印
「鋼琴詩人」傅聰染疫病逝
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　　居於英國的著名鋼琴家傅聰因新冠肺炎離世，享年八十六歲。據悉，有「鋼琴詩人」之稱的傅聰早前在倫敦一所醫院留醫兩周，一度需要吸氧。波蘭蕭邦協會形容傅聰的演奏，向世人證明蕭邦音樂的偉大。

　　另外，英國有研究發現，在一百五十三名住院患者中，有十人出現「思覺失調」，異常精神狀態通常發生在年輕患者身上。歐盟多國陸續展開疫苗接種計劃，其中西班牙會將拒絕接種民眾的資料與其他歐盟成員國分享。

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