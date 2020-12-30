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在囚人士涉播獨受查

2020-12-30 列印
　　懲教署指近日荔枝角收押所懲教人員接獲情報，顯示一名還押在囚人士企圖在院所內宣揚港獨信息，涉嫌違反《香港國安法》，管方隨即監視目標人物。懲教人員昨早採取行動搜查該名在囚人士及囚室，在囚室牆壁上發現寫有懷疑宣揚港獨字句，隨即隔離該名在囚人士並進行調查。署方已將事件轉交警方調查。該名在囚人士今年十一月因煽動他人分裂國家罪而被還柙，有消息指為有「第二代美國隊長」之稱的馬俊文。懲教署強調如發現任何在囚人士干犯宣揚港獨等違法行為，定必嚴肅跟進，絕不姑息。
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