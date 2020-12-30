﻿中大臨床數據顯示 G-NiiB免疫+配方 有助恢復微生態失衡及增強免疫力

中大透過總體基因體學和大數據分析 成功研發
微生態免疫力配方 以嶄新方向對抗新型病毒
香港中文大學最近利用「總體基因體學（Metagenomics）」，全球首度發現新型病毒患者的腸道內都缺乏一系列益菌，並以「大數據分析」（Big data analysis），分析亞洲人的腸菌數據，針對亞洲人的腸道微生態失衡成功研發「微生態免疫力配方」，並已在新型病毒患者中顯示其臨床效益。研究團隊察覺飲食及生活習慣不同，會導致腸道微生物態也不同，但歐美的研究資料未必適用於亞洲人。是次研究為對抗新型病毒提供了嶄新方向，「微生態免疫力配方」是建基於亞洲人的腸道微生態，針對與免疫力息息相關的益菌。
研究證實特選菌種（PIM01）能有效增加新型病毒患者缺乏的好菌，並透過「鎖菌技術」保持活菌量及增加其穩定性。臨床數據顯示，服用「微生態免疫力配方」的新型病毒病人，不論是痊癒速度、發炎指數、產生中和新型病毒抗體、以及腸道微生態狀況，均較沒有服用有關配方的病人為佳。
腸道健康主宰人體的免疫能力，因此必須找出腸道細菌的理想組合，透過維持腸道微生態的平衡，提升免疫力對抗病毒和細菌，這是對抗新型病毒的一個嶄新方向。健康的腸道微生態，腸菌種類豐富、數量多、備有不同組合的益菌，相反地，腸道微生態失衡，腸菌中的種類較少，缺少了抑制病毒的益菌，反而令致病的惡菌增加。
G-NiiB獲中大獨家授權研發了G-NiiB免疫+，專為改善亞洲人腸道微生態，配方以意大利專利鎖菌技術製作，不止是病患人士，對「健康」人群也有同樣益處，配方適合男女老幼，包括兩歲起的幼兒。食用方便，每日一包，可直接加於清水、食物、非酒精非碳酸類飲品（低於45℃）中攪拌然後食用。可於任何時間服用，建議隨餐食用效果更好。
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