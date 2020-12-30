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野豬殺「綿羊」 網民：車主無仇報

2020-12-30 列印
■野豬將綿羊電單車座椅咬爛。
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　　大帽山郊野公園發生野豬殺「綿羊」事件。網上近日瘋傳數張照片，相中見野豬一家五口出動，在大帽山郊野公園範圍，向一部停泊的綿羊電單車施襲，除將座椅咬爛，海綿散在地上外，更將車推翻。有疑露營人士見電單車慘遭咬爛，為車主感到無奈。照片上載互聯網後，引來網民議論紛紛。更有網民稱「車主點落山呢？」「冇仇報」等。

　　有熟悉野豬習性的人士估計，野豬家族相信並非因為肚餓，而是平時有遊人餵食物，不滿遊人不給食物而發脾氣或貪玩引人注意，咬爛電單車座椅發洩情緒，呼籲市民切勿餵飼野豬，以免陷於惡性循環。

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