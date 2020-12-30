  • 2020年12月30日 星期三
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躍動2020

2020-12-30 列印
爬網睇波 ■港超聯在九月復賽仍要閉門作賽，為看東方龍獅對傑志的戲碼，球迷不惜爬鐵網睇波。李睿哲攝
球迷見證 ■東方龍獅在重新開放觀眾席下，以二比○擊敗愉園，盧卡斯（左二）為球隊射入第二球。李睿哲攝
風下滑浪 ■熱帶風暴「鸚鵡」在六月曾於香港約二百公里掠過，滑浪者趁風一展身手。盧江球攝
戴罩練波 ■疫情在五月曾放緩，冰上曲棍球場可讓學員戴口罩練習。李睿哲攝
你爭我奪 ■理文及天水圍飛馬在菁英盃對戰，兩隊球員爭頂足球，誓要爭取勝利。李睿哲攝
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        二○二○年各類體育運動都受疫情影響，能有機會一展身手，當然要拼盡。
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