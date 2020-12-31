全部認罪 兩人「組織偷渡」罰較重 偷渡案十港人 判囚七月至三年

「十二港人案」昨日宣判，內地法院指十人如實供述犯罪事實，認罪認罰，其中兩人「組織他人偷越邊境」罪成，分別判監三年及兩年；其餘八人「偷越邊境」罪成，各判囚七個月。此外，當局決定不起訴其餘兩名未成年人，昨日移交香港警方。外交部強調，中國嚴格依法辦案。



深圳市鹽田法院表示，十人如實供述犯罪事實，認罪認罰，其中鄧棨然與喬映瑜「組織他人偷越邊境」罪成，前者判囚三年、處罰兩萬人民幣；後者判刑兩年，罰款一點五萬元。李宇軒、鄭子豪、嚴文謙、張銘裕、張俊富、黃偉然、李子賢、郭子麟八人「偷越邊境」罪成，判囚七個月，罰款一萬元。



至於兩名未成年人黃臨福及廖子文因自願認罪認罰，當局決定不起訴，昨日移交香港警方。



喬映瑜庭上數度哽咽



法院指今年八月，鄧和喬據他人安排，策劃組織多人從香港偷渡至台灣，並由鄧購買偷渡船隻。八月二十三日凌晨，鄧和喬分別聯繫另外十人，在香港西貢布袋澳碼頭會合，共同乘坐由鄧棨然駕駛的船隻，企圖偷渡。船隻於早上八時許被深圳海警局查獲。法院認為，鄧和喬受他人組織實施犯罪，在共同犯罪中屬於從犯，可依法減輕處罰；另外八人亦可依法從輕處罰。新華社報道指，鄧及喬是在「上家」安排下，組織十人偷渡。有內地記者透露喬審訊時數度哽咽，對犯罪行為感到後悔。



家人指判刑過重



鄧棨然的家屬認為內地判刑過重；亦有家屬期望可探望在囚親人。律師會大中華法律事務委員會副主席黃江天稱，觸犯「組織他人偷越邊境」最高可判十年，「偷越邊境」罪最高囚一年，認為十人的刑期屬中等。此外，十二人已被押四個多月，被判囚七個月的八人，最快明年三月刑滿返港。