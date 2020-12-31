兩未成年疑犯移交返港 檢疫後再訊

「十二港人案」中兩名未成年人士黃臨福及廖子文，昨中午十二時前在深圳灣口岸被內地當局移交香港警方。警方其後用警車將其押至天水圍警署。警方指出，十七歲的黃臨福早前在港被控「有意圖而企圖縱火」及「管有攻擊性武器」；十八歲的廖子文亦被控「串謀有意圖而縱火」，將在他們完成十四日檢疫後再訊。由於兩人早前棄保潛逃，不排除加控「不依期歸押」罪。



「十二港人關注組」指兩人已見過律師及家屬，但形容他們神情緊張，避談內地經歷。至於十名仍在內地服刑的港人，警方指出，十人各有案件在身，待他們刑滿回港後，會依法追究。