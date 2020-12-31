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【兒童保暖】兒童2個身體部位易受風寒侵襲 中醫分享冬日3大保暖食療

2020-12-31 列印
【兒童保暖】兒童2個身體部位易受風寒侵襲 中醫分享冬日3大保暖食療
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　　近日天氣急劇下降，大小朋友如未有好好保暖，便會很易著涼感冒。穿夠衣服固然重要，但有一些身體部位更需要注意保暖！不妨可以聽聽中醫師的分享！

詳情：https://bit.ly/38xuBy4
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