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【兒童保暖】兒童2個身體部位易受風寒侵襲 中醫分享冬日3大保暖食療
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全部認罪 兩人「組織偷渡」罰較重 偷渡案十港人 判囚七月至三年
「十二港人案」昨日宣判，內地法院指十人如實供述犯罪事實，認罪認罰，其中兩人「組織他人偷越邊境」罪成，分別判監三年及兩年；其餘八人「偷越邊境」罪成，各判囚七個月。此外，當局決定不起訴其餘兩名未成年人，昨...
2020-12-31
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喬丹體育侵權案 米高佐敦獲賠35萬人民幣
前美國職業籃球運動員米高佐敦（Michael Jordan）控喬丹體育公司和百仞貿易公司姓名權糾紛案，上海二中院周三進行一判。喬丹體育對原告姓名權的侵害成立，需公開在報紙和網絡上向原告賠禮道歉，停用「喬丹」商號，註明商標與米高佐敦不存在任何關聯。同時賠償原告精神損害撫慰金人民幣三十萬元及原告因訴訟支出的費用人民幣五萬元；不過法院就駁回了原告的其他訴訟請求。
2020-12-31
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解除歐盟在中國投資限制 中歐達歷史性貿易協定
中歐關係將有新進展，已談判近七年的中歐商貿協議，於三十日正式簽署。中歐領袖於周三舉行視像峰會敲定細節，預期要一年才可正式簽署實行。據悉，該協定將消除部份歐盟行業在中國的投資限制，涵蓋新能源汽車、雲端服...
2020-12-31
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二手連錄市價承接
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案，中原高級分行經理王能表示，藍田滙景花園16座高層C室，面積612方呎，3房間隔，望內園景，原先叫價948萬，其後微減38萬，以910萬易手，呎價1486...
2020-12-31
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抗疫經濟方案雖遇阻力 年底粉飾效應 杜指升67點
外圍消息好壞參半，美國擬增加派錢議案受阻，令抗疫刺激經濟方案遇到阻力。疫情方面，英國批准接種阿斯利康疫苗的好消息，美股杜指早段升131點，報30467點，納指亦升50點，報12900點。 在共...
2020-12-31
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皇蘇福將 復出迎打吡 食「包」收爐
鋒將奧耶沙巴爾因傷缺席五仗，皇家蘇斯達西甲即不勝。幸而今晚聯賽作客畢爾包，此子可望復出擔正攻堅，而且他以往在巴斯克打吡腳風不俗，有力領軍在本年最後一戰重上勝軌，客勝去馬。（Now632台今晚9:00直播） 上輪西甲主場大戰馬德里體育會，奧耶沙巴爾剛克服右大腿肌肉傷患，未能及時候命，結果皇蘇淨吞兩蛋，聯賽近五仗兩和三負未嘗一勝。這名西班牙國腳聯賽已獨取七入球兩助攻，率隊十一戰七勝三和一負，其作用可見一斑。 畢爾包對賽無優勢 今晚有望復任正選，奧耶沙巴爾矢言領軍重振聲威：「我們今仗將大舉進攻，這踢法才適合己隊。」此子職業生涯九對畢爾包攻入四球，無疑是皇蘇今場打吡的致勝利器。 畢...
2020-12-31
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6級防震 X-S10 輕便無反
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
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停Job半年 借十幾萬玩《造星III》 陳葦璇公開搲撈還債
熱爆的《全民造星III》上周六總決賽順利結束，一直被睇高一線冠軍在望的陳葦璇，最終只得亞軍，不過自言唔算有觀眾緣的她，覺得觀眾票選排行第三名 ，已經好滿意成績。其實葦璇15年參加選拔賽加入女團As O...
2020-12-31
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社論——不聽良言 群聚累街坊
今天是大除夕，是一連數天長假的開始，衞生防護中心再次勸喻公眾，新冠肺炎疫情未退，人多聚會屬高危行為，會大大增加病毒交叉感染的風險。相同的呼籲，亦在一周多前的聖誕節發出，結果仍然有人不理，參與人多派對，導致新確診個案出現，不但個人健康受影響，在針對大廈的新強制檢測下，亦會連累家人與同廈的街坊。 政府為加強抗疫，日前擴大強制檢測的範圍，只要一座大廈有兩個或以上的單位出現無關連確診個案，就強制大廈的居民必須接受強檢。至昨日為止，共有四十二座列入強檢名單之內，由於準則比之前大為收緊，成為強檢大廈的機會大增，任何人不想受強檢影響正常生活，就要加強自律，除了保持個人衞生，最重要是與別人...
2020-12-31
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馬場浮世繪——文傑超擢升助理練馬師
牌照委員會決定擢升馬房領班文傑超為助理練馬師（從化）。文傑超將被分派至方嘉柏馬房工作，有效期由2021年1月1日至2020/2021年度馬季結束為止，首尾兩日包括在內。 馬場浮世繪
2020-12-31
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