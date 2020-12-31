﻿全港43疫廈納入强檢﻿﻿ 啟輝樓藏隱形病人﻿

本港昨天新增五十四宗新冠肺炎確診個案，因應政府前天擴大強制檢測範圍，有四十三幢大廈有兩個或以上單位出現無關連確診個案，須接受強檢，當中近半位處九龍東。彩雲邨啟輝樓的污水樣本檢測持續呈陽性，該廈居民亦要強檢。當局指近日新增的患者在聖誕節前後有較多聚會，擔心疫情在長假期後反彈，呼籲市民減少聚會。



食衞局指出，有四十三幢大廈於過去兩周內有兩個或以上單位出現無關連確診個案，被納入強制檢測公告，於本月十七至三十日期間曾身處相關大廈超過兩小時的人士，下月四日或之前接受檢測。政府將在相關大廈附近增設流動採樣站，並在鄰近的社區檢測中心免費為受檢人士進行檢測。



受影響大廈多位於九龍，主要集中在觀塘、黃大仙及深水埗；三幢位於港島，分別位處上環、柴灣及灣仔；其餘十四幢位於新界，涉及將軍澳、葵涌及屯門等地。詳細大廈名單可於政府抗疫專題網頁查閱。



同時，食衞局表示，彩雲邨啟輝樓的污水樣本檢測持續呈陽性，反映或有染疫者身處該廈，情況與早前同邨毗鄰豐澤樓類似，為防患未然，決定曾在上述指定期間身處啟輝樓的人士須接受強檢。



新增47宗本地確診



疫情方面，本港昨天新增的五十四宗個案中，有四十七宗屬本地感染，當中十三宗源頭不明。佛教醫院內科病房再多一名八十三歲男病人初步確診，他與早前確診的病人住在同一病房但不同病格。病房早前亦有一名護士染疫。而聯合醫院群組前天初步確診的護士，亦轉為確診。



九龍灣那打素護養院亦再多一名院友染疫。新蒲崗明星海鮮酒家有三、四名員工確診，酒家已停業，有三、四十名員工須檢疫。此外，再多四名確診者昨天不治，本港累計一百四十七名新冠病人離世。