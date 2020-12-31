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台驗出變種病毒 禁外國人入境

2020-12-31 列印
■九龍城聯合道與賈炳達道交界一個地盤棚架，遭強風吹塌。
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　　台灣昨天發現首宗變種新冠病毒個案，患者為由英國返台的少年。台灣當局宣佈元旦日起暫緩無居留證外國籍人士入境，暫定維持一個月；下月十五日起，入境旅客登機前要附上檢疫居所證明，以集中檢疫及防疫旅宿為原則，居家檢疫則須一人一戶。美國科羅拉多州亦發現全美首宗變種新冠病毒個案，患者是一名二十多歲男子，近期未有外遊。

　　內地方面，前天新增七宗本土病例，當中五例來自遼寧，北京及黑龍江各有一例。中國工程院院士鍾南山指中國已形成有效、嚴密的防控，不會有大規模疫情，而多個國家已證明中國疫苗安全。國藥集團公佈生產的新冠病毒疫苗，保護效力達八成。

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