  • 2020年12月31日 星期四
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美股中段升160點

2020-12-31 列印
　　美國周三股市中段向好，杜指報三○四九六點，升一百六十點；納指則報一二八九○點，升四十點。滙控美國預託證券價格見四十點三九港元，跌零點二一港元；騰訊則見五百五十六點九五港元，跌二點五五港元。紐約期金報每盎司一千八百八十九點一美元，升六點二美元。
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