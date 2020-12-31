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四萬人聯署促將配水庫列「暫定古蹟」

2020-12-31 列印
　　水務署早前在深水埗主教山配水庫進行拆卸工程，但被發現配水庫底下是古羅馬式的歷史建築，引發關注。民協發起網上聯署要求將配水庫列為「暫定古蹟」，單日內已有近四萬個簽名。民協深水埗區議員何啟明對本報說，配水庫需即時進行保育工作，以免文物因日曬雨淋而進一步損毀。他指事件涉及官員失職，必須追究責任。

　　中大建築系碩士畢業生林嘉慧兩年前從水務署取得配水庫的圖則，以完成其畢業論文。她斥責當局若不了解建築物內部，不應進行拆卸。

　　研究香港歷史的facebook專頁「商城雜記」指，當年興建配水庫工程的承建商是同盛建築公司，二十世紀初承辦大量政府工程，其中一名創辦人女婿是西貢成氏家族，家族後人包括已故影星成奎安。

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