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群狗咬私家車至甩皮甩骨 警方漁署將埋伏「緝兇」

2020-12-31 列印
■影片拍攝到一隻黑狗和黃狗，盡情破壞私家車。
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　　繼日前大帽山有野豬咬爛「綿羊仔」電單車座位後，梅窩碼頭附近昨日凌晨，有一對唐狗無故襲擊一架黑色私家車，車的前轆、泵把及沙板慘遭咬爛。有街坊形容事件罕見，「從來都未見過咁嘅事發生」。據了解，警方會聯同漁農署捉狗隊徹夜埋伏，緝拿「兇徒」歸案。

　　網片可見在梅窩碼頭附近一個停車場內，一隻黑狗和黃狗破壞一架停泊該處的黑色私家車。警方凌晨一時許接報到場後，發現車身左前胎、泵把同沙板都損爛，「甩皮甩骨」，汽車碎片散落一地。警方在現場留下紙條，通知車主與大嶼山南分區警署值日官聯絡，了解事件。有梅窩居民指過往沒無發生過這種事情，覺得非常罕見。如果有動物破壞他人財物，苦主有權向動物主人追究民事賠償責任。

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