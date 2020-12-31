懲教署臥虎藏龍，助理署長林惠安繼去年創作了部門歌曲《最後防線》後，今次再擔大旗策劃這份別開生面的生日禮物，「這張專輯由作曲、填詞、編曲、伴奏、主唱，甚至封套設計，全由同事一手包辦。雖然我們不是專業的製作團隊，然而每一個步驟都是同事的心血，每一個細節都反映我們對部門的投入。就好像預備一桌家常便飯一樣，即使沒有珍饈百味，卻盛載我們最真摰的感情。」
音樂陪伴每一代人成長，由一百年前最經典的黑膠唱片，到七十年代演變成雷射唱片，再於近年發展成利用網絡平台傳播。創作團隊同樣以這三種代表不同年代的音樂載體傳遞歌曲，寄寓懲教工作跨越百年時光。此外，創作團隊特意為歌曲製作了專屬的音樂視頻，亦錄製了音樂伴唱版本，歌曲以視、聽、唱三個版本呈現，讓大家細味懲教工作的點滴。
7000員工緊守崗位
懲教署成立百周年之際，全世界正值百年未曾一遇的嚴峻疫情。當抗疫已經成為生活的一部份，所有已安排的慶祝活動也要取消。專輯中五首歌曲《歲月豪懲》、《同一使命》、《只因有您》、《懲繫我手》及《最後防線》饒富深意，除了讓市民多了解懲教工作外，也讓懲教人員無論在家中或留守執行通宵候召工作時，都可以各自欣賞；而有和唱部份的「音樂伴唱」版本，更可讓大家各自共唱屬於懲教的歌。
唱片的封面設計為漆黑夜空中點綴滿目繁星。百年的歲月長河閃爍着閃閃流星，就好像懲教人員發光發亮，一百年來一直引領着在囚人士踏上更生之路。唱片的封套背面設計成一張心意卡，並以歌名串連一段心意語句。為表心意，署長胡英明更親自在每隻印有同事姓名的專輯上簽名。胡Sir說：「我們將這份心意送給七千多位懲教署同事，答謝他們多年來緊守崗位，默默付出。」