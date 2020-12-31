懲教署100周年收﻿禮物﻿ ﻿同袍贈歌滿載《歲月豪懲》﻿

今日除夕，也是懲教署成立一百周年的大日子，一眾懲教人員創作了一系列歌曲作為生日禮物，包括兩首以百周年為題的紀念歌曲、一首描寫前線人員工作實況的歌曲、義工團團歌，以及部門歌曲。這五首歌曲輯錄成一張名為《歲月豪懲》的專輯，並製作成黑膠唱片、雷射唱片及網上下載版三個版本。為紀念這個歷史性時刻，懲教署向每位懲教人員送上一張由署長胡英明親筆簽名的百周年雷射唱片，讓他們共享部門成立百載的喜悅。



懲教署臥虎藏龍，助理署長林惠安繼去年創作了部門歌曲《最後防線》後，今次再擔大旗策劃這份別開生面的生日禮物，「這張專輯由作曲、填詞、編曲、伴奏、主唱，甚至封套設計，全由同事一手包辦。雖然我們不是專業的製作團隊，然而每一個步驟都是同事的心血，每一個細節都反映我們對部門的投入。就好像預備一桌家常便飯一樣，即使沒有珍饈百味，卻盛載我們最真摰的感情。」



音樂陪伴每一代人成長，由一百年前最經典的黑膠唱片，到七十年代演變成雷射唱片，再於近年發展成利用網絡平台傳播。創作團隊同樣以這三種代表不同年代的音樂載體傳遞歌曲，寄寓懲教工作跨越百年時光。此外，創作團隊特意為歌曲製作了專屬的音樂視頻，亦錄製了音樂伴唱版本，歌曲以視、聽、唱三個版本呈現，讓大家細味懲教工作的點滴。



7000員工緊守崗位



懲教署成立百周年之際，全世界正值百年未曾一遇的嚴峻疫情。當抗疫已經成為生活的一部份，所有已安排的慶祝活動也要取消。專輯中五首歌曲《歲月豪懲》、《同一使命》、《只因有您》、《懲繫我手》及《最後防線》饒富深意，除了讓市民多了解懲教工作外，也讓懲教人員無論在家中或留守執行通宵候召工作時，都可以各自欣賞；而有和唱部份的「音樂伴唱」版本，更可讓大家各自共唱屬於懲教的歌。



唱片的封面設計為漆黑夜空中點綴滿目繁星。百年的歲月長河閃爍着閃閃流星，就好像懲教人員發光發亮，一百年來一直引領着在囚人士踏上更生之路。唱片的封套背面設計成一張心意卡，並以歌名串連一段心意語句。為表心意，署長胡英明更親自在每隻印有同事姓名的專輯上簽名。胡Sir說：「我們將這份心意送給七千多位懲教署同事，答謝他們多年來緊守崗位，默默付出。」



