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母教做功課動怒 殺兒未遂吊頸亡

2020-12-31 列印
　　灣仔發生企圖謀殺及自殺倫常慘劇。現場為灣仔石水渠街一號一個單位，一名獨力照顧三名年幼子女的洪姓四十三歲女子，昨早近十一時，在屋內教七歲長子做功課，期間，突然情緒失控，高呼要殺死長子。她先推兒子落牀，企圖以圍巾覆蓋兒子臉部，以及用頸巾勒頸，企圖殺害；長子卻掙脫。女事主事後以尼龍繩在碌架牀吊頸。

　　三名子女致電父親，他返家時女事主已昏迷，她送院後情況危殆，醫生稱其腦幹死亡；其子則無大礙。警方將案件列企圖謀殺及自殺處理。據悉，男戶主一家近日因疫情經濟困難。

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