登山賞日出 商場滿人潮 無懼寒冬疫情 港人湧出街唞氣

強烈寒潮籠罩本港，天氣持續寒冷，天文台昨早錄得最低氣溫八點六度，是自○五年以來元旦的最低紀錄。但天寒無阻市民外出意欲，假期下各區都湧現人潮「行大運」，有市民選擇逛商場，多間食肆午市須排隊等候入座。早上更有大批市民無懼寒風及零度低溫，登上高峰迎接二○二一年第一道晨光。東涌區內昨日交通亦甚擠逼，新大嶼山巴士須加開班次，疏導乘客。



一連三日的元旦假期昨日展開，抗疫已久的市民紛紛出遊慶賀新一年的第一天。多區的大型商場人潮明顯增加，位處室外的灣仔利東街亦成為打卡熱點。由於晚市不能堂食，食肆又有二人限坐令，尖東海旁多間酒吧餐廳迎接午市堂食顧客的生意，另有食肆於中午繁忙時間出現排隊長龍。



食肆午市現長龍



香港餐飲聯業協會會長黃家和向本報表示，昨天市面有少許新年氣氛，多了人去茶樓飲茶，雖然生意受防疫措施所限不及往年，但見到市民願意出街，形容是好個開始，「總好過愁眉苦臉」。



天文台預料今日最低氣溫只有十度，之後兩三日氣溫稍為回升，下周後期會再轉冷。昨早市區氣溫普遍不足八度，大帽山清晨最低氣溫更不足一度，大批市民帶備頭燈、禦寒衣物和熱食等，在黑夜中探路而上，抵達全港最高峰迎接新年首個日出。晨光乍現，有抵着寒風上山的小朋友坦言即使雙手冰凍，但像「鹹蛋黃」的太陽很漂亮，認為過程值得。有市民亦希望香港新一年順順利利。



期望新一年順順利利



此外，山頂其中一個觀景台昨清晨人潮擁擠，有市民做足禦寒措施迎接首個日出，並希望新一年疫情盡快結束，屆時大家都可以去旅行「散心」。



郊區也有市民「行大運」，自青嶼幹線免費及屯赤隧道通車後，大嶼山人氣高企。東涌港鐵站外昨日人山人海，新大嶼山巴士需要加開班次。有市民搭巴士去大澳、梅窩、大東山郊遊行山，也有市民乘坐「昂坪360」纜車參觀天壇大佛及寶蓮寺。