元旦賽馬投注15.98億 史上第三高

昨日第一項大賽為三級賽洋紫荊短途錦標，跑一千米直路，由方嘉栢訓練、巴度策騎的「帖木兒」勝出奪冠。
另一賽事華商會挑戰盃，跑一千四百米直路，則由蔡約翰訓練、田泰安策騎的「勝得精彩」勝出。
強烈寒潮籠罩本港，天氣持續寒冷，天文台昨早錄得最低氣溫八點六度，是自○五年以來元旦的最低紀錄。但天寒無阻市民外出意欲，假期下各區都湧現人潮「行大運」，有市民選擇逛商場，多間食肆午市須排隊等候入座。早上...
2021-01-02
中國電信及科技業在新一年一開始，就出現海外及國內的合作問題。紐約證券交易所公佈，對三間中國企業啟動除牌程序，包括中國電信、中國移動及中國聯通；而中國電信商華為與騰訊遊戲的合作亦見觸礁，華為宣佈因騰訊單...
2021-01-02
世界各地在疫下齊迎二○二一年。新加坡燈光秀及投影秀吸引大批人潮觀賞，投影秀內容以回顧疫情間的善舉為主；另多地的慶祝活動皆出現取消或縮減的情況。 北韓領袖金正恩今年亦沒有發表賀詞，只以親筆賀年卡替代。此...
2021-01-02
跑馬地樂活道豪宅禮頓山，位處高地勢，前臨跑馬地馬場，坐擁小學12名校網。是次精選當中屋苑靚裝大戶，面積1240方呎，向西南，三房一套間隔，一室裝潢淡雅柔麗，外望馬場及內園美景，綠意盎然。 由新地發展的...
2021-01-02
美股在2020年最後一個交易日向好，當地上周首次申領失業救濟金人數勝預期，刺激杜指與標指齊創收市新高，分別收報30606點及3756點。全年計納指則飆升逾四成，為11年以來表現最好；杜指及標指則分別升...
2021-01-02
外號瘋子的列斯聯領隊比爾沙，無論面對任何對手都堅持有前無後的主攻踢法，他矢言今晚新年第一擊作客豪門熱刺，就算明知後者教頭狂人摩連奴的防守反擊戰術剋制自己，都不會改變策略，決意踢出一場「瘋狂」嘉年華。不過主隊中鋒哈利卡尼養精畜銳，勢可將客軍射手班福特比下去，主勝穩開。（Now4K 611、621台今晚8:30直播） 比爾沙今季領列斯聯升上英超後，堅持其主攻哲學，無視攻守失衡的風險，今季十六輪賽事入球和失球都是三十球，五仗攻入三球或以上，亦六次失至少三球。這名六十五歲阿根廷籍教頭，面對豪門亦會搶攻，可惜最近先作客1:3負車路士，繼而造訪曼聯大敗2:6，今仗鬥擅踢防反的熱刺更加吃...
2021-01-02
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個痛快。 文︰Kengi圖︰何健勇 鳴謝︰陳約臨、HK WakeFreak 無繩滑水運動新貴 無繩滑水這項運動，兩、三年前在香港興起，並在多位演藝界朋友的熱捧下，吸引粉絲們的關注，加上專門用來配合暢玩Wakesurf的船隻也愈來愈多，因而形成一股熱潮。 這趟Kelly與我是隨着HK WakeFreak的教練阿佳出海暢玩，據阿佳表示，無繩滑水與傳統的Wakeboard...
2020-08-15
商台舉辦的叱咤樂壇頒獎禮昨晚在新冠肺炎疫情中閉門舉行，大會不設現場觀眾，歌手事前接受檢測屬陰性才可上台，各獎得主順利誕生，MIRROR「人氣王」姜濤首奪「我最喜愛的男歌手」大獎，亦是該獎最年輕得主，而...
2021-01-02
年年除夕倒數過新年，今年情況特殊，倒數都沒往年人山人海那麼熱鬧。好在家人團聚一堂，人人安康，已經幸福高興。 每到此時，總會想起上世紀八九十年代，大概有十來年的除夕，都會到查先生家去倒數。每年倒數之前查先生會先請朋友們在外吃晚飯，有時一桌，有時數圍，席間有人說古有人論今，談笑歡暢，先熱鬧一頓。吃完晚飯便拉隊到山頂道一號查府。繼續喝茶喝酒聊天，上天下海說到時近午夜，打開露台窗門，斟好香檳，踞高臨下，遠眺維港，踏正十二點，維港中的大小船隻都鳴起了汽笛，大家舉杯互祝新年快樂。 查先生一個晚上都是笑眯眯的，看着朋友們高談闊論，他說不多，但他的朋友都喜歡說話，所以總是那麼熱鬧。年年如此...
2021-01-02
容天鵬自上年十一月一日憑「嘉應精英」贏馬後，便再沒有進帳，直到昨日踏入二○二一年，練者終於轉運，於第四場憑「皮具之星」喜傳捷報，至於騎者潘頓一月三日生日，提前收壽禮！容天鵬賽後說：「『皮具之星』是中長...
2021-01-02