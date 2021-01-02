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元旦賽馬投注15.98億 史上第三高

2021-01-02 列印
■元旦賽馬日投注額達十五點九八億元，是回歸以後第三高。
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　　二○二一年元旦賽馬日在沙田馬場上演，投注額達十五點九八億元，較去年的十五點八億元升百分之一點一，創回歸以後第三高。入場人數因防疫限制，只有二百七十二人。元旦賽馬最高投注額是二○一九年的十七點一五億元。

　　昨日第一項大賽為三級賽洋紫荊短途錦標，跑一千米直路，由方嘉栢訓練、巴度策騎的「帖木兒」勝出奪冠。

　　另一賽事華商會挑戰盃，跑一千四百米直路，則由蔡約翰訓練、田泰安策騎的「勝得精彩」勝出。
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