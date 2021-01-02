聶德權昨在FB專頁提及，機場早前改用PCR快速檢測方法 ，令旅客在機場等候檢測結果的時間縮短至約四小時；旅客得知陰性結果後會由專車送往預訂的指定酒店進行二十一日檢疫，期間第十二日及第十九日，當局會為旅客進行咽喉及鼻腔合併拭子檢測，結果呈陰性才能離開。
「檢疫酒店」實施十日逾30人經檢測確診
聶德權昨在FB專頁提及，機場早前改用PCR快速檢測方法 ，令旅客在機場等候檢測結果的時間縮短至約四小時；旅客得知陰性結果後會由專車送往預訂的指定酒店進行二十一日檢疫，期間第十二日及第十九日，當局會為旅客進行咽喉及鼻腔合併拭子檢測，結果呈陰性才能離開。
登山賞日出 商場滿人潮 無懼寒冬疫情 港人湧出街唞氣
強烈寒潮籠罩本港，天氣持續寒冷，天文台昨早錄得最低氣溫八點六度，是自○五年以來元旦的最低紀錄。但天寒無阻市民外出意欲，假期下各區都湧現人潮「行大運」，有市民選擇逛商場，多間食肆午市須排隊等候入座。早上...
2021-01-02
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股份於本月七日起暫停交易 紐交所將三中國電訊商除牌
中國電信及科技業在新一年一開始，就出現海外及國內的合作問題。紐約證券交易所公佈，對三間中國企業啟動除牌程序，包括中國電信、中國移動及中國聯通；而中國電信商華為與騰訊遊戲的合作亦見觸礁，華為宣佈因騰訊單...
2021-01-02
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疫下迎2021 多地慶祝活動取消或縮減
世界各地在疫下齊迎二○二一年。新加坡燈光秀及投影秀吸引大批人潮觀賞，投影秀內容以回顧疫情間的善舉為主；另多地的慶祝活動皆出現取消或縮減的情況。 北韓領袖金正恩今年亦沒有發表賀詞，只以親筆賀年卡替代。此...
2021-01-02
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禮頓山遠眺馬場綠意盎然
跑馬地樂活道豪宅禮頓山，位處高地勢，前臨跑馬地馬場，坐擁小學12名校網。是次精選當中屋苑靚裝大戶，面積1240方呎，向西南，三房一套間隔，一室裝潢淡雅柔麗，外望馬場及內園美景，綠意盎然。 由新地發展的...
2021-01-02
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杜指標指再破頂 納指全年升四成
美股在2020年最後一個交易日向好，當地上周首次申領失業救濟金人數勝預期，刺激杜指與標指齊創收市新高，分別收報30606點及3756點。全年計納指則飆升逾四成，為11年以來表現最好；杜指及標指則分別升...
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比爾沙「偏向摩山行」 「瘋狂」嘉年華
外號瘋子的列斯聯領隊比爾沙，無論面對任何對手都堅持有前無後的主攻踢法，他矢言今晚新年第一擊作客豪門熱刺，就算明知後者教頭狂人摩連奴的防守反擊戰術剋制自己，都不會改變策略，決意踢出一場「瘋狂」嘉年華。不過主隊中鋒哈利卡尼養精畜銳，勢可將客軍射手班福特比下去，主勝穩開。（Now4K 611、621台今晚8:30直播） 比爾沙今季領列斯聯升上英超後，堅持其主攻哲學，無視攻守失衡的風險，今季十六輪賽事入球和失球都是三十球，五仗攻入三球或以上，亦六次失至少三球。這名六十五歲阿根廷籍教頭，面對豪門亦會搶攻，可惜最近先作客1:3負車路士，繼而造訪曼聯大敗2:6，今仗鬥擅踢防反的熱刺更加吃...
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【Kobe球迷真有福！】Kobe Bryant老婆Vanessa表示正與Nike溝通！希望讓更多球迷以正價購買高比產品
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個痛快。 文︰Kengi圖︰何健勇 鳴謝︰陳約臨、HK WakeFreak 無繩滑水運動新貴 無繩滑水這項運動，兩、三年前在香港興起，並在多位演藝界朋友的熱捧下，吸引粉絲們的關注，加上專門用來配合暢玩Wakesurf的船隻也愈來愈多，因而形成一股熱潮。 這趟Kelly與我是隨着HK WakeFreak的教練阿佳出海暢玩，據阿佳表示，無繩滑水與傳統的Wakeboard...
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許廷鏗AGA叱咤摘金 21歲姜濤首膺最喜愛男歌手
商台舉辦的叱咤樂壇頒獎禮昨晚在新冠肺炎疫情中閉門舉行，大會不設現場觀眾，歌手事前接受檢測屬陰性才可上台，各獎得主順利誕生，MIRROR「人氣王」姜濤首奪「我最喜愛的男歌手」大獎，亦是該獎最年輕得主，而...
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好好過日子——Happy New Year
年年除夕倒數過新年，今年情況特殊，倒數都沒往年人山人海那麼熱鬧。好在家人團聚一堂，人人安康，已經幸福高興。 每到此時，總會想起上世紀八九十年代，大概有十來年的除夕，都會到查先生家去倒數。每年倒數之前查先生會先請朋友們在外吃晚飯，有時一桌，有時數圍，席間有人說古有人論今，談笑歡暢，先熱鬧一頓。吃完晚飯便拉隊到山頂道一號查府。繼續喝茶喝酒聊天，上天下海說到時近午夜，打開露台窗門，斟好香檳，踞高臨下，遠眺維港，踏正十二點，維港中的大小船隻都鳴起了汽笛，大家舉杯互祝新年快樂。 查先生一個晚上都是笑眯眯的，看着朋友們高談闊論，他說不多，但他的朋友都喜歡說話，所以總是那麼熱鬧。年年如此...
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馬場浮世繪——容天鵬踏入新年終破悶局
容天鵬自上年十一月一日憑「嘉應精英」贏馬後，便再沒有進帳，直到昨日踏入二○二一年，練者終於轉運，於第四場憑「皮具之星」喜傳捷報，至於騎者潘頓一月三日生日，提前收壽禮！容天鵬賽後說：「『皮具之星』是中長...
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