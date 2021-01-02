「檢疫酒店」實施十日逾30人經檢測確診

年年除夕倒數過新年，今年情況特殊，倒數都沒往年人山人海那麼熱鬧。好在家人團聚一堂，人人安康，已經幸福高興。 每到此時，總會想起上世紀八九十年代，大概有十來年的除夕，都會到查先生家去倒數。每年倒數之前查先生會先請朋友們在外吃晚飯，有時一桌，有時數圍，席間有人說古有人論今，談笑歡暢，先熱鬧一頓。吃完晚飯便拉隊到山頂道一號查府。繼續喝茶喝酒聊天，上天下海說到時近午夜，打開露台窗門，斟好香檳，踞高臨下，遠眺維港，踏正十二點，維港中的大小船隻都鳴起了汽笛，大家舉杯互祝新年快樂。 查先生一個晚上都是笑眯眯的，看着朋友們高談闊論，他說不多，但他的朋友都喜歡說話，所以總是那麼熱鬧。年年如此...

2021-01-02