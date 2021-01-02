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「檢疫酒店」實施十日逾30人經檢測確診

2021-01-02 列印
■機場改用PCR快速檢測，令等候檢測結果時間縮短。
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　　「指定檢疫酒店」計劃自上月二十二日全面實施。公務員事務局局長聶德權指計劃運作順暢，由上月二十二日至三十一日這十天內，有約三千三百人經機場抵港，分別入住三十六間指定酒店，當中有十五人透過在酒店檢疫期間進行檢測後確診；另有十六人在機場由專人採樣的檢測後確診，陽性個案佔檢測總數百分之零點一九。

　　聶德權昨在FB專頁提及，機場早前改用PCR快速檢測方法 ，令旅客在機場等候檢測結果的時間縮短至約四小時；旅客得知陰性結果後會由專車送往預訂的指定酒店進行二十一日檢疫，期間第十二日及第十九日，當局會為旅客進行咽喉及鼻腔合併拭子檢測，結果呈陰性才能離開。

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