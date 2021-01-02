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世衛：一年內出現四變種病毒

2021-01-02 列印
　　世衛通報，去年初至今出現四種主要變種新冠病毒，一月底至二月初發現「D614G」突變，逐漸取代最初發現的毒株，到六月成為全球主要傳播的病毒類型。到八至九月，丹麥發現一種與水貂相關的病毒變種，但目前在當地僅發現十二宗人體感染個案，似乎未廣泛傳播。而英國及南非於上月分別檢測到變種病毒，初步評估不會加劇病情，但傳播能力更高。

  此外，上海發現內地第一宗英國變種病毒個案，患者為一名二十三歲女留學生，近期由英國返滬，於上月十四日確診。中國疾控中心認為，此病例對國內的防疫工作構成潛在威脅。

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