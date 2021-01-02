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皇后碼頭覓海濱重置

2021-01-02 列印
　　特首林鄭月娥強調當局將保育深水埗主教山配水庫，又指現時明白，當年年輕人希望保育中環皇后碼頭，是要與香港有更緊密的認同感。此外，政府正覓地重置皇后碼頭，並恢復其功能。林鄭月娥指她與發展局局長黃偉綸的意見一致，認為應保留深水埗主教山歷史悠久的配水庫，會研究保育方式，並向市民開放。配水庫幸好位於政府土地，如涉及私人業權「就好頭痛」。

　　她又提到二○○七年清拆的中環皇后碼頭，對當年有年輕人希望保育感奇怪，但後來回想是回歸後，新一代希望與香港這個城市有更緊密的認同感，而有年輕人參與保育議題是好事。皇后碼頭已拆卸十數載，當局於二○一六年就在中環九號至十號碼頭間的重置計劃進行公眾諮詢，至今未有方案。有報道引述發展局指未來數年將推行多個優化海濱項目，正探討能否在其中一個海濱重置皇后碼頭。

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