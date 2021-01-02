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譚耀豪署任刑事檢控專員

2021-01-02 列印
■譚耀豪。
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　　律政司網頁昨日顯示，副刑事檢控專員譚耀豪已接替早前請辭的梁卓然，出任刑事檢控專員。同時政府電話簿顯示，譚耀豪現時繼續擔任刑事檢控科分科一（裁判法院）的副刑事檢控專員。

　　政府前日刊憲指，譚耀豪將以「署任」形式暫時接替；律政司亦表示，按既定程序處理刑事檢控專員一職的空缺。譚耀豪一九九四年加入律政署任檢察官，二○一二年晉升副刑事檢控專員。

　　梁卓然早前直言與律政司司長鄭若驊在工作上「不咬弦」，去年七月底已請辭，並於前日離開服務二十五年的刑事檢控科。

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