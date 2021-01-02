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內地傳媒展示12港人案證物

2021-01-02 列印
　　「十二港人」案早前宣判，其中十名成年人因「偷越邊境」被判囚七個月至三年。深圳衞視旗下的《直新聞》昨日播出關於案件的片段，展出案中內地警方檢獲的證物，包括電筒、水靴、一批釣魚用具、電話及一艘快艇。證物袋上寫明案發日期為八月二十三日，並列作偷渡案。

　　影片形容偷渡船隻上的衛星電話，和涉案人員的Telegram群組的資訊表明，鄧棨然和喬映瑜在「上家」指揮下聯絡其他人，策劃組織偷渡至台灣，鄧棨然負責買船，在「上家」安排下學駕船。法院早前宣判，鄧棨然及喬映瑜「組織他人偷越邊境」罪成，分別判囚三年及兩年。

　　此外，民陣召集人陳皓桓、副召集人兼中西區區議員葉錦龍等三人，趁元旦日在荔枝角收押所外舉行車輛巡遊，要求釋放所有政治犯；期間被警方指或違反限聚令，但最終沒被發出告票。

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