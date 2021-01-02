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高鐵停運一年 港府須賠3.5億

2021-01-02 列印
　　實政圓桌立法會議員田北辰昨向傳媒表示，高鐵在疫情下由去年一月底停運至今，預計港府要向高鐵賠償三點五億元。據政府與港鐵就高鐵簽訂的《服務經營權補充協議》，若整年的實際乘客量與預期乘客量偏差在百分之十五以上，政府和港鐵會以七比三攤分風險。

　　田北辰指去年至今高鐵零客量，估計政府需要賠償三點五億元。港鐵回應傳媒查詢指會留意停運對高鐵​整體乘客量的影響，待疫情過後會詳細審視有關情況。

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