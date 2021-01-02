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港龍創辦人孫女婿燒炭亡

2021-01-02 列印
　　一名中年男子昨早被發現在泊於西貢大網仔路的私家車內，燒炭死亡。據了解，男死者為商人韓福南（Paul Heffner），其妻子為港龍航空創辦人曹光彪的孫女曹惠婷。

　　據了解，五十五歲男死者主要經營基金生意，受金錢問題困擾。警方昨早接獲途人報案，指在西貢大網仔路近早禾坑村一輛Tesla電動車內，一名男子在司機位座椅上昏迷。消防到場打開車門，將事主送院搶救後證實不治。

　　警員在車廂後座發現一盆燒過的炭，未有檢獲遺書。而車尾箱頂寫上「Happy New Year」字句。
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