﻿去年每月僅2100對新人 疫情阻拉埋天窗 註冊結婚暴跌47%

根據入境處最新統計數字反映，二○一九年下半年的婚姻登記數字，疑受到反修例事件的影響，按年稍為下降一成六。但去年初爆發新冠肺炎疫情，結婚數字下降趨勢持續，至去年四月至九月、即第二、三波疫情期間，平均每月只有約一千五百多對新人登記結婚，較一八年的正常時期大跌五成四。
限聚戴口罩大煞風景
儘管疫情於十月及十一月稍有緩和，加上踏入傳統結婚旺季，期間婚姻登記數字回升至每月平均三千二百多宗，但綜觀全年一至十一月，平均每月只有二千一百多對新人登記結婚，新人總數為二萬三千六百二十二對，較二○一九年整年的四萬四千五百二十對，大跌逾四成六，反映疫情之下本地男女無心成婚。
婚禮顧問歐惠芳向本報表示，受限聚令規限，目前婚禮人數上限為二十人，參加儀式期間須戴口罩亦大煞風景，故有許多準新人延遲婚禮，更有人取消結婚。她稱，結婚壓力大，在疫情下結婚的壓力更大，「例如一方想改期，另一方唔想，甚至會爭出席人數名額」，有新人因而產生分歧，影響感情。
婚禮顧問：擺酒料十圍以下
歐惠芳預計，今年上半年的婚姻登記數字仍會在低位，但「疫情一好轉（新人）就嗱嗱臨結婚」，料未來一兩年的趨勢會是轉辦小型婚禮，「擺酒由四十圍減至十多圍，甚至十圍以下」。歐提及，戶外婚禮近期特別受年輕人歡迎，而婚禮亦會加入直播，方便海外親友觀看。
香港餐飲聯業協會會長黃家和坦言，本年第一季都「唔使諗宴會生意」，政府放寬社交距離的程度有限，業界損失很大。他稱，不少大型酒樓縮小營運規模以開源節流，「希望捱到有疫苗，疫情受控」，可望半年後重啟宴會生意。