﻿將藍隧道地盤再爆疫 1500人停工強檢

地盤工人疑沒有吸取爆疫情的教訓，一再出現新染疫群組。上月初曾爆疫的將軍澳藍田隧道地盤，復工不足一周後，再有十一名工人確診及初步確診新冠肺炎，當局估計今次疫情與上次並無關連，地盤全體工友約一千五百人須再接受強檢。此外，深水埗元州邨元盛樓及將軍澳翠林邨輝林樓各有兩個單位有人確診，兩廈的居民亦須接受強檢。



疑更衣室播毒



本港昨天新增四十一宗確診個案中，四十宗屬本地感染，當中十六宗感染的源頭不明。將藍隧道地盤繼上月爆發涉二十八人的染疫群組後，復工六日後再次爆疫，一名棚架管工前天確診，另有十人初步確診，包括搭棚、釘板及清潔等工種。地盤約一千五百名工人須檢測，曾與患者共用更衣室及共膳的人士須檢疫。



衞生防護中心傳染病處主任張竹君相信，今次爆發與上次無關，指上次須檢疫的工人已作兩次檢測，地盤由上月九日起停工，至上周一才復工，今次首名確診者上周三發病，其他個案的工種亦有別於上次，不止以紮鐵為主。部份染疫工人曾共用貨櫃更衣，疑病毒較易在人多狹小的空間內傳播。



元州邨翠林邨 兩廈須強檢



另一方面，再多兩幢大廈須推行強制檢測，當中元州邨元盛樓有兩個單位共四人染疫，兩單位位處斜對面；翠林邨輝林樓亦有兩個單位共兩人確診，單位相距較遠，不是同座向。



輸入個案方面，一名確診患者為英國留學生，檢疫期第十二天的樣本對病毒呈陽性，並無病徵。中心會安排病毒基因排序，以防英國變種病毒入侵。



此外，一名六十九歲男病人前天因腹痛到聯合醫院急症室求診，他當時無發燒或上呼吸道感染病徵，獲安排入住外科病房，其入院檢測結果卻呈初步陽性。醫管局總行政經理何婉霞表示，由於患者有時口罩「唔係戴得好好」，同一病房內有四名病人被列為密切接觸者，須接受檢疫，暫時他們的檢測結果均呈陰性。