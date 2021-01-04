﻿油尖掃黃拘11內地女﻿﻿十人未經檢疫恐播毒﻿

疫情下賣淫集團無視播疫風險販運內地妓女來港。警方根據線報，前日聯同入境處進行一項掃黃行動，突擊搜查油尖區三間酒店，拘捕十一名內地女子，揭發其中十人為非法入境，一名本地蛇頭被捕；行動中檢獲一批避孕套等證物。



前午三時，油尖警區特別職務隊人員根據線報，聯同入境事務處人員進行代號「烽火」的掃黃行動，突擊搜查區內三間酒店，拘捕一名二十六歲本地男子，他涉嫌充當「蛇頭」，協助未獲授權進境者留在香港，另在三酒店的目標房間內共拘捕十一名內地女子，年齡介乎二十三至三十五歲。



或有更多人被捕



調查後，警方發現當中十人為非法入境，相信有集團安排她們偷渡來港及到酒店接客，餘下一名二十九歲內地女子涉違反逗留條件。行動中，警方檢獲漱口水、避孕套及潤滑劑等證物、約四萬元港幣及約三千元人民幣。所有被捕人士正被扣留調查，警方表示行動仍在進行，不排除會有更多人被捕。



疫情下內地妓女未經檢疫偷渡來港，工作隨時增加播疫風險。去年十二月中，警方一次代號「寒湖」打擊跨境賣淫集團行動中，拘捕二十七名非法入境內地妓女，全部未經檢疫。警方表示，她們在來港三個星期內，接待約三千名嫖客。



另外，去年十月尾，警方在旺角塘尾道一間酒店掃黃行動，其中一名四十二歲被捕非法入境妓女，事後確診新冠肺炎，感染源頭不明。她被捕後曾扣押在旺角警署、青山灣入境事務中心及馬頭角羈留中心。



警方呼籲大家在疫情嚴峻時期顧己及人，嚴格遵守相關法例，減少社交接觸，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。



