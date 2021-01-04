  • 2021年1月4日 星期一
  • 21º
  • 54%
熱門： 行蹤平治限聚令晚市堂食12港人

日報新聞 > 港聞

吉慶圍七人染疫 「封村」遊客勿進

2021-01-04 列印
吉慶圍七人染疫 「封村」遊客勿進
Previous Next

　　元朗吉慶圍近日有七人確診。有村民於村內設置告示牌，指遊客在防疫期間請勿進入。據慶圍村村長了解，七名患者全是圍外人，其中四人屬同一南亞裔家庭，居於一座出租丁屋的二樓單位；其他患者據悉亦屬圍外居民，均較少入村。

　　衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，吉慶圍七名患者為「一家人」，暫不安排強制檢測，又指鄉郊環境與屋邨不同，不一定會共用設施，是否強制檢測要視乎不同環境而定。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd