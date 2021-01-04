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富韻樓強檢 採樣站遲設立

2021-01-04 列印
富韻樓強檢 採樣站遲設立
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　　政府上周三一次過要求四十三幢大廈的人士於今天前接受檢測，包括深水埗富昌邨富韻樓約二千名居民。不過，富韻樓原本的採樣站承辦商因人手不足而「甩底」，要延至昨早才設立流動採樣站。有富韻樓住戶表示，早前誤以為流動檢測站已投入運作，很多年長街坊與他一樣數次「摸門釘」，批評政府安排混亂。食衞局局長陳肇始昨午到場視察，未有回應局方在安排是否有疏忽。

　　香港分子病理檢驗中心主任黃利寶表示，深水埗區的流動檢測站原本由另一承辦商負責，政府上周四突然詢問有否額外人手，他們才幫助「救急」。他指昨早三小時內，已為五百多人完成採樣，相信有能力在限期前為富韻樓約二千名居民採樣。

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