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王丹感染新冠肺炎

2021-01-04 列印
　　現居美國的前學運領袖王丹在facebook表示，去年十二月底確診新冠肺炎，但症狀輕微，至今已經超過十二天，目前狀況良好，醫生已通知可以結束自我隔離。隔離期間得到助理和朋友的照料，包括代為照顧愛犬豆豆。

　　王丹強調現在公佈確診是以自己為例，告訴大家這一波疫情來勢兇猛，雖已非常小心，還是不知道為何感染，籲大家若有任何症狀應當去檢測；即使感染也不必驚慌。

　　另外，美國有線新聞網絡（CNN）星級節目主持人拉里金（Larry King）亦確診，一個多星期前已被送進洛杉磯一間醫院接受治療。

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