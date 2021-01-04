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墨國女醫生注射輝瑞疫苗後痙攣

2021-01-04 列印
■墨西哥民眾接種疫苗。美聯社
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　　墨西哥一名三十二歲女醫生，接種美國輝瑞和德國BioNTech共同研發的新冠疫苗後，出現痙攣及呼吸困難等症狀，初步診斷是腦脊髓炎。輝瑞和BioNTech暫時未有回應。

　　衛生部門指該名女醫生有過敏史，接種疫苗後出現癲癇、呼吸困難和皮疹，初步診斷是腦脊髓炎，現在仍在深切治療部接受治療及觀察，以減輕腦部發炎狀況。當局強調輝瑞疫苗的臨牀試驗中，沒有證據顯示任何人因為接種疫苗而出現大腦發炎的症狀。

　　另外，美國的新冠疫苗接種開始三星期，但獲接種人數比預期滯後。英國首相約翰遜亦指不排除在短期內，再收緊抗疫措施，而牛津及阿斯利康的新冠疫苗可在周一供民眾接種。



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