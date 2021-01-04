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疫下免費派飯需求大增

2021-01-04 列印
　　疫情下本港失業率升至逾百分之六，有向基層派飯的團體向傳媒表示，社會需求增加。其中社企餐廳銀杏館過往每天只在油麻地分店派百多盒飯，去年起在五間分店每日要派過千盒飯，才能滿足需求。

　　銀杏館行政總裁麥敏媚接受傳媒訪問時指出，疫情後多了五十至六十歲的中年男士取免費飯，亦有失業逾一年的年輕人來領取。由於餐廳在疫情中，生意減少八至九成，便改為全力製作免費飯餐，令一群長者員工仍有工作機會。銀杏館亦研究能否增加資源，未來派出流動貨車落區向無家者派發熱飯。

　　露宿者行動委員會每逢星期三晚，都會定期到油麻地派飯，疫情下派飯數目增加近一倍，但同時捐款亦減少一半有多。

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