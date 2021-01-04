梁家傑兩度拒外國議會邀訪

公民黨主席梁家傑透露他在港區國安法實施後，兩次拒絕外國議會的訪問邀請，認為與其「硬碰」，不如保存實力，但不抗拒與駐港使節會面。



梁家傑接受電視台節目訪問指出，楊岳橋及郭榮鏗被取消立法會議員資格是因為訪美行程，被指尋求外國勢力制裁，令公民黨日後言行會轉為低調，「七月一日後我已拒絕兩個歐洲議會或美國邀請的網上對談，為何我認為要小心點，因為同一個對談中可能有人說中共中央唔啱聽的話。你不發聲即屬默認，我認為這些事情可免則免。」



公民黨暫不會解散



他又透露曾一度探討過解散公民黨，但由於仍有五百多位黨員，在社會上還有支持，若突然停運，難以向支持者交代。



