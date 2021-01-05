﻿限聚措施延長 春節前難有晚市 年夜飯恐無堂食

第四波疫情揮之不去，政府昨天形容「市民防疫意識明顯下降」，宣佈延長食肆晚市禁堂食、二人「限聚令」等防疫措施兩周，直至本月二十日止，並預告農曆新年前放寬的可能性不高。餐飲界預料年夜飯和春茗生意或全面報銷，部份食店「變陣」，加推盆菜或真空包裝熟食等外賣，務求掙扎求存。



食衞局局長陳肇始表示，針對第四波疫情的防疫措施，已收緊至最嚴格水平，略見成效，確診病例近日有所回落，但她形容「市民的防疫意識明顯下降」，根據八達通等出行記錄，市民並未減少外出，現有部份病例亦牽涉冬至的跨家庭聚會，暫時未知聖誕、新年假期會否導致疫情反彈，當局決定維持現有限聚及限業令兩周，包括二人「限聚令」、「口罩令」、食肆晚市禁堂食、宴會人數不得多於二十人，以及酒吧、美容院及遊戲機中心等表列處所關閉等，直至一月二十日。



美容院機舖等仍須關閉



此外，她透露，農曆新年前放寬相關措施的機會不高，若疫情出現大幅度反彈，當局不排除採取更嚴厲措施，進一步減少人流和群組聚會，重申政府有決心力爭本地個案「清零」。



餐務管理協會會長楊位醒向本報表示，對農曆新年市道感到非常悲觀，若當局不放寬措施，年夜飯、春茗等都無得做，估計數百家食肆，當中大部份是酒樓，會提早在新年前結業。他指，現時大部份酒樓仍會接收年夜飯的預約，若到時仍禁晚市堂食，會提早回覆客人，只好轉做盆菜等外賣。



中菜館力銷外賣菜式



中菜館聚興家稱，已有顧客預約除夕中午吃「年晏飯」，食店近月在夜市主推盆菜等外賣，相信年三十晚亦會受歡迎。中菜館麒藝館表示，冬至、聖誕假期經營困難，對農曆新年生意不樂觀，即使顧客改食「年晏飯」，只能安排一枱兩人，難以吸引一家大小，該食店近期加推真空預製美食外賣，包括牛腩、鵝掌、花膠等美食，爭取更多生意。香港餐飲聯業協會會長黃家和指，業界過去一月一般做一百億生意，料今年同期將大跌四五成。