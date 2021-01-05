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﻿面授課續停　回校應試彈性處理

2021-01-05 列印
■學校面授課暫停，學生惟有透過網上課堂學習。
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　　疫情下，學生難上課。教育局長楊潤雄宣佈，全港中小學、幼稚園及特殊學校將繼續暫停面授課堂，直至農曆新年假期過後，但容許中小學彈性安排個別班級回校上課或考試。

　　楊表示，為配合防疫措施，全港中小學、幼稚園及特殊學校繼續暫停面授課堂及校內活動，直至農曆新年假期。一月十一日起，當局容許中小學個別班級回校上課或考試，中學可安排個別班級學生回校，每天最多兩節，每節須為不同班級學生，人數不多於全校學生總數的六分之一；為免學生在外用膳，上下午不可安排同一級學生回校。小學只可安排學生上午回校，人數不多於全校學生總數的六分之一。此外，補習學校可安排不多於總數六分一的學生回校上課，幼稚園則繼續全面暫停面授課堂。
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