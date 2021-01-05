美媒周日大爆一段總統特朗普向喬治亞州州務卿拉芬斯珀格（圖）施壓「尋找」一萬多張選票的錄音。揭露特朗普想「尋找」一萬多張選票以推翻去年大選結果及宣佈他贏得該州。美媒形容，這是在任總統史無前例地向州政府官員施壓企圖干預大選結果；而《紐約時報》更引述律師指，特朗普此舉可能已違法。 《紐時》：特可能已違法 據《華盛頓郵報》公開的一小時錄音，特朗普說：「現時只是相差一萬一千七百七十九票。布拉德（即拉芬斯珀格），我認為你都同意，對嗎？」、「我想做的是，我只是想找一萬一千七百八十票。」他更暗示可能「有後果」，向拉芬斯珀格和另一名官員施壓。拉芬斯珀格質疑特朗普的數據，又指「我相信我們有一場...

2021-01-05