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﻿網上語音技術未完善　疫情記招續實體進行

2021-01-05 列印
■衛生署署長陳漢儀稱，暫時不會進行網上記招。
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　　政府前天突然宣佈將每天疫情記者會改為網上進行，記者須以文字訊息提問，惹起外界批評，當局臨崖勒馬，昨天改在政府總部地下演講廳舉行疫情記者會，衛生署署長陳漢儀解畫，形容衛生防護中心大樓早前有多名職員確診，當局一直希望落實社交距離措施，於是希望參照消委會做法，將疫情記招改為網上進行，但是即時翻譯的音頻效果未如理想，未能做到語音發問，加上當局聽到各界關注，於是暫時繼續以實體形式舉行。

　　她強調，語音技術問題未完善前，都不會改為網上記招。

　　多個傳媒工會對當局一度擬取消實體記者會表達不滿。記協主席楊健興指，記者在現場可以追問，得到的回應會較網上會議為多。
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