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防護中心錯把華豐園當華峰園

2021-01-05 列印
防護中心錯把華豐園當華峰園
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　　衞生防護中心早前將四十多幢大廈列入強制檢測名單，但再度出現「擺烏龍」事件。衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨表示，錯誤將觀塘華峰園的確診個案，計算入葵涌荔景山路華豐園（見圖），令後者的居民無端要接受強制檢測，經調查後證實兩棟大廈各有一個單位有確診個案，不符合強檢要求，向華豐園居民致歉。

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