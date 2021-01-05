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檢測承辦商甩底礙強檢

2021-01-05 列印
檢測承辦商甩底礙強檢
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　　深水埗富昌邨富韻樓的居民最遲昨日要完成強制檢測，但疑有檢測辦商「甩底」，接手的承辦商前日才能設立採樣站；大坑東邨東海樓更是昨日才設檢測站，承辦商稱數天前才知要臨時頂替。有居民批評可檢測的時間倉促。食物及衞生局局長陳肇始指會繼續與承辦商溝通，盡量便捷市民。她又指需要更多人手追蹤密切接觸者的密切接觸者，政務司司長會統籌相關工作。

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