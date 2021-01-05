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確診者家貓證染疫

2021-01-05 列印
■目前已有八隻貓證實染疫。資料圖片
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　　漁護署發言人昨表示，該署接收的一隻混種短毛貓，其樣本對冠狀病毒病的測試呈陽性反應，但沒有任何相關的病徵。由於其畜養人為確診者，貓隻於十二月二十七日被送到漁護署接受檢疫。該署會繼續為該貓隻進行密切監察。

　　截至昨日，共有八隻狗及八隻貓的樣本對冠狀病毒病測試曾呈陽性反應。發言人提醒畜養寵物人士須保持良好衞生習慣，包括避免親吻動物。現時未有證據指出寵物在人類感染冠狀病毒病中扮演傳播角色，畜養人士不應棄養寵物。　　

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