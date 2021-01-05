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美擬注射半劑疫苗增供應量

2021-01-05 列印
　　因應美國疫情嚴峻，有官員透露美國政府正考慮把新冠肺炎「莫德納疫苗」的一部份接種者的劑量，削減一半，變相增加疫苗供應量，從而讓多些人有機會接種；而注射半劑和注射全劑都可以發揮相同的免疫作用。

　　和輝瑞藥廠及德國 BioNTech 合作研發的疫苗一樣，「莫德納疫苗」也是要求接種者注射兩劑。負責推動及統籌疫苗研發計劃的「曲速行動」首席科學顧問向傳媒透露，政府官員正與莫德納生物技術公司和美國食品及藥物管理局接觸，討論有關建議。為十八歲至五十五歲人士注射疫苗時，只要把每人的劑量減半，便可以利用現有的疫苗為多一倍的人接種。

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