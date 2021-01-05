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美股中段跌413點

2021-01-05 列印
　　美國股市本周首個交易日下挫，杜指中段報三○一九二點，跌四百一十三點；納指則報一二七五七點，跌一百三十點。滙控美國預託證券價格見三十九點八七港元，跌零點五八港元；騰訊則見五百七十二點八四港元，升零點三四港元。紐約期金報每盎司一千九百四十四點二美元，升四十九點一美元；紐約期油則報每桶四十七點六四美元，跌零點八八美元。
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