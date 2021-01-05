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屯門天降「鈔票雨」

2021-01-05 列印
　　屯門發生天降「鈔票雨」，昨午近一時，山景邨景業樓一高層單位，一名三歲無知男童，一時頑皮，疑趁雙親午睡，將其放在枱面的數千元鈔票掟出窗外，鈔票如雨下落在一樓對開簷篷及地面，亦有部份落在低層單位窗前，鈔票分別是一百元，五十元及二十元。有街坊發現拾起交往管理處，但亦有貪心市民拾獲鈔票後據為己有。警方表示，得悉事件後已派員調查後，相信是現場一單位有男童將鈔票掟落街，男童父親驚悉後，已到大廈保安員協助下取回約五千元鈔票，但未知損失多少，案件列作雜項處理。

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