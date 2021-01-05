﻿教學模式常變 醫生：ADHD患童服藥習慣不應變

第四波疫情來襲，全港學生再次暫別校園。精神科專科韓敬謙醫生指，專注力失調及過度活躍症（ADHD）患童難以適應多變的教學模式，易出現學習困難和行為問題，建議家長要依從指示繼續服藥，不應自行延遲服藥或加減藥量。同時，家長也可多鼓勵患童，欣賞他們在學習過程中的努力，不要只在意成績，幫助他們保持學習的動力。



韓醫生指，在全面網課的情況下，患童缺少了老師的監督和同學的陪伴，比平日更難集中精神上課，家長亦未必能全天候在側，因此難以跟上學習進度。「另一方面，學生在校園除了學習書本的知識外，同時也在學習社交技巧、群體生活、遵守規矩等。網課令學生減少了這方面的訓練，致患童容易出現情緒、行為問題，如衝動、易怒、沉迷玩遊戲機等。」



今年小二的Chris（化名），本身患有ADHD。網課開始後衝動、脾氣差等症狀變得明顯，難以專心上課和做功課，有時更因進度緩慢至深夜才完成，成績倒退。家長每每責備他心散，久而久之，Chris的自信心和學習動力大減，學習成績亦持續下滑。醫生了解後，發覺原來是家長未有按照指示安排Chris服藥，致病情不受控制。







疫情下小組訓練暫停



更顯藥物治療重要性



韓醫生指，ADHD的治療主要分為行為治療和藥物治療。「然而，行為治療或小組訓練在疫情下大多都已暫停，所以藥物治療尤其重要。」當患童的病徵得以控制，家長管教的壓力也會減少，有利維持良好親子關係。「就以最常用的中樞神經刺激劑為例，此藥有不同配方，適合不同情況下使用。例如正值考試季節，學生需要整天專注應付溫習和考試日程，此時十二小時長效藥可幫助患童較長時間集中。不過ADHD治療有多種不同方案，各有不同成效、副作用及風險，患者應與醫生討論，再按個人情況包括身體狀況、病情、承擔能力等，選擇最適合的治療方案。」韓醫生補充。







家長應避免只著重成績



至於上述的個案，家長得知Chris的問題後已定時給他服藥，情況大為改善。韓醫生建議家長，可嘗試多讚賞患童在學習過程所付出的努力，避免只以成績判斷好壞。另外，家長也可盡量在家中安排一個清靜的地方讓患童集中精神學習；適當的獎勵計劃亦可提高學習動機。



