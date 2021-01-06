﻿收款300萬即被劫 賣家墮交易圈套 南亞幫搶15比特幣

虛疑貨幣比特幣（Bitcoin）近日升勢強勁，引起匪徒垂涎。一名投資者前晚出售十五個比特幣，相約兩名南亞裔買家交易，不料誤上賊車，被載至柴灣興民邨一處僻靜地點交收；其間兩人的四名南亞裔同黨乘坐另一私家車到場，強行搶走事主交易時收下的三百萬元，再趕他落車。事主失去比特幣及現金。賊人得手後，分別乘坐兩車逃去。



出售比特幣時遇劫的事主姓李，現年三十七歲，據悉他居住北角區，為一名資深的加密貨幣投資商人，從事比特幣買賣多年，經常與人作比特幣買賣交易。



據了解，事主兩年前認識一名志同道合的投資者友人，並多次與對方交易虛擬貨幣，一直未曾發生事故。最近，事主透過該友人認識兩名南亞裔比特幣投資者，雙方日前成功交一次，涉款約一百萬元。



該兩名南亞裔買家早前表示，欲與姓李事主進行第二次交易，以三百萬元購買其名下十五個比特幣，若照巿價，涉款三百六十萬元。雙方相約前晚八時許在北角區一間酒店交易，兩名南亞買家抵達酒店之後，讓李過目帶來的一批現金，然後要求他登上兩人的白色私家車交易。



警列行劫 追緝六漢



李不虞有詐，登上對方的私家車，被載至柴灣大潭道興民邨對開路邊，雙方在車上正式交易。事主取得對方三百六十萬現金後，透過手機程式把十五個比特幣轉帳兩人戶口，其間，另一輛載有四名南亞裔的黑色私家車突然駛至，三人下車，衝向事主並搶走其從交易所得的現金以及兩部手機，然後登車逃去。



此時，兩名南亞裔買家聲稱事主現金被搶走，趕他落車後絕塵而去。事主沒有受傷，懷疑兩名賣家與四名賊人為同黨，於是報警救助，警員到場一度載事主到附近兜截賊車及可疑人物，最終沒有發現。警方將件列為行劫處理，追緝兩車共六名南亞裔男子，東區警區重案組已接手跟進。



同類劫案過去亦有發生，一八年一月十八日晚，一名三十四歲姓李男子，攜同一百四十萬元在北角區一間快餐店向賣家購買十五個比特幣時，對方訛稱不熟路，事主被哄騙步出快餐店時，遭三名戴口罩的南亞賊箍頸搶走現金。